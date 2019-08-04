» حلا شيحة تستفز جمهورها بهذا الأمر

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حلا شيحة
حلا شيحة

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

سيارة

حلا شيحة

يبدو أن بعض الجمهور لم يتقبل رجوع الفنانة حلا شيحة للوسط الفني مرة أخرى، بعد خلعها الحجاب، حيث صرحت "حلا" بأنه أصيبت بانزعاج شديد بسبب تدخل الصحافة في حياتها الخاصة، إذ أكدت للمقربين منها شعورها بالمراقبة طوال الوقت.

إذا فوجئت حلا باهتمام الصحافة بخبر شرائها سيارة جديدة يصل سعرها إلى ثلاثة ملايين جنيه، وهو أمر لم تكن تتوقعه، إذ تشعر بأنها لا تعيش حياتها بحرية، بحسب مجلة "لها".

وتعاني حلا من تدخل متابعيها أيضاً في تفاصيل حياتها الخاصة، الأمر الذي اضطرها لإحراج أكثر من شخص يتابعها على "إنستجرام"، حيث ترد على كل من يسأل عن سبب طلاقها وخلعها الحجاب قائلة: "خليك في حالك".

يُذكر أن حلا خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، وتعاونت فيه مع النجم محمد رمضان وعادت به إلى التمثيل بعد غياب سنوات طويلة.


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