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للملك سلمان.. رسالة مؤثرة من مديرة شرطة نيوزيلندا

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الملك سلمان ومديرة الشرطة
الملك سلمان ومديرة الشرطة

وكالات - الدويني فولي

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وجهت مديرة شرطة نيوزيلندا نائلة حسن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ أثناء وصولها إلى الأراضي المقدّسة ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وكان الملك سلمان قد وجّه باستضافة 200 من ذوي شهداء ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.

ومن جانبها، صرحت مديرة شرطة نيوزيلندا نائلة حسن، عن خطابها الشهير بعد الهجوم الإرهابي: ” صدر مني هذا الخطاب فجأةً، وطُلب مني إلقاؤه في لحظتها، جاءت هذه الكلمات من قلبي“، مضيفة: ”وُلدت مسلمة، فأبي من لاهور بباكستان وأمي من إنجلترا“.

وأضافت: ”لقد كانت مشاعري عارمة؛ الهجوم الإرهابي أثّر في الجميع بنيوزيلندا بطرق مختلفة، وأثّر في مجتمعنا المسلم، وأثّر في كل المجتمع بنيوزيلندا؛ لأننا لم نتوقع حدوث مثل هذا المثيل في بلدنا“.

وأكدت نائلة حسن، أن: ”الاستقبال وكل شيء من الاستقبال في المطار لم أجرب شيئاً كهذا في حياتي، ومن ثم الدخول إلى الفندق، الاستقبال بالورد والهدايا والأكل والشرب أبداً لم أجرب في حياتي مثل هذا “؛ متابعة: ” أشكر الملك سلمان؛ لكرمه، لقد كان حقاً كريماً تجاه الشعب النيوزيلندي“.

واستطردت: ”كمسلم أنت تحلم فقط برؤية الكعبة المشرّفة والذهاب إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وعندما رأيت الكعبة كنت حقاً مبهورة، لكن أنا بقدر ما هي رحلة كانت بالنسبة لي إنني هنا للضحايا -بالأخص النساء والأرامل- الموجودات هنا لدعمهن“.

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