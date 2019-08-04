أرقام صادمة عن سرقة غطاء بالوعات الصرف من الشوارع

04 أغسطس 2019 - 12:06 م

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن سرقات بالوعات الصرف الصحي,

واعتمدت النائبة في طلب الإحاطة على ما كشفته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إحصائية لعدد الأغطية التى تم سرقتها على مدار 3 شهور مضت، والتى بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات.

وأضافت أن هناك إهمالا وفسادا في المرافق والخدمات، وأنها السبب في وقوع مثل هذه الحوادث، خاصة في ظل تكرارها، حيث أدى انتشار بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة في الشوارع إلى تزايد حوادث الوفاة نتيجة سقوط المواطنين فيها، في ظل غياب المسئولين عن مواجهة هذه الكارثة.

وأوضحت حسونة أنه يوجد عدد كبير من الأطفال الذين لقوا مصرعهم نتيجة سقوطهم فى بالوعات صرف صحى.

وتابعت: "الصدمة الأكبر هي السبب الحقيقى وراء مصرع الأطفال ألا وهو سرقة غطاء البلاعات، ما يجعلنا جميعا معرضين للموت أثناء المرور أعلى بلاعة صرف صحى".

وأشارت إلى أن هذا النوع من السرقات انتشرفى جميع المحافظات، ما جعلنا ندق ناقوس الخطر، للبحث عن حل لهذه المشكلة، كما طالت ظاهرة السرقات للمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى بالكاد يسكنها المواطنون الجدد.

وأضافت أن كل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت، الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام، وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها .