» جسر الملك فهد يسجل أعلى عبور فى تاريخه

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جسر الملك فهد
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متابعات - أمينة عبد العال

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جسر الملك فهد

سجل جسر الملك فهد أعلى عبور لعدد مسافرين في طريقه، حيث عبره 2.8مليون مسافر خلال شهر يوليو الماضي بين المملكة العربية السعودية والبحرين.

وأشارت الإحصائية إلى أن معدل المسافرين يوميا بلغ أكثر من 91 ألف مسافر وأن معدل النوم في أعداد المسافرين زاد  بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأوضحت أن معدلات إنهاء الإجراءات والعبور سجلت أيضًا أرقام قياسية حيث بلغ متوسط زمن العبور إلى البحرين 27 دقيقة في أوقات الذروة و29 دقيقة في اتجاه المملكة العربية السعودية.

وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترًا وبعرض 23.2 مترًا، يبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، افتتح الجسر رسميًا في 25 نوفمبر 1986 والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أطلق عليه اسم جسر الملك فهد وذلك أثناء الافتتاح نسبة إلى فهد بن عبد العزيز آل سعود، أسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين -السعودية والبحرين- وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي. في يناير 2019 أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المسافرين الذين عبروا الجسر خلال 32 عاما بلغ أكثر من 382 مليون مسافر بمعدل (74,000) مسافر يوميًا.



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