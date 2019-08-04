» استقالة جماعية لأعضاء الاتحاد السورى لكرة القدم

04 أغسطس 2019 - 12:47 م

قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السورى لكرة القدم، استقالاتهم للأمين العام للاتحاد الرياضى، على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطنى الأول.

قرار الاستقالة جاء بعدما تعرض منتخب سوريا للخسارة، أمام نظيره اللبناني 1-2 فى افتتاح مبارياته ببطولة غرب آسيا المقامة حاليا بالعراق.

وطالبت الجماهير السورية مجددًا باستقالة الاتحاد، وإحداث تغييرات جذرية بالمنظومة الرياضية.

فى هذا السياق يعقد رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة مؤتمرا صحفى الثالثة عصر اليوم بمقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم.

وكشفت وسائل إعلام مطلعة أن المؤتمرات الانتخابية للدورة العاشرة في الاتحاد الرياضي، ستحمل تغييرات شاملة على مستوى أسماء القيادات الحالية، وعدد من الاتحادات الرياضية الأخرى.