فيلم أردني يثير الجدل باعترافه بحق إسرائيل في فلسطين

أحدث الفيلم الأردني، جابر، ضجة واسعة وتعرض لانتقادات شديدة بين الأردنيين منذ الإعلان عن تفاصيله التي كشفت عن أن أحداث الفيلم تدور حول أحقية إسرائيل في منطقة البتراء جنوب الأردن وفي فلسطين ما دفع فريق عمل الفيلم أمس السبت، إلى إعلان وقف التصوير، كما أعلن علي عليان، بطل الفيلم انسحابه من العمل بالإضافة إلى الفنان يوسف كيوان وعبد الكريم القواسمي ومحمد سميرات وعددا من صناع الفيلم.

وقال على عليان في تصريحات صحفية إن "سيناريو الفيلم يشير إلى أحقية اليهود وإسرائيل في فلسطين وجنوب الأردن على الرغم من أن الفيلم من إنتاج أردني ومؤلفيه عرب" .

وأضاف أن الخلاف الأساسي مع المخرج كان بسبب المحتوى إذ أن هناك مغالطات تاريخية فيه خاصة بالنسبة للفترة الزمنية التي يتحدث عنها الفيلم إذ يشير إلى أن اليهود عاشوا أكثر من 1200 سنة في الأردن .

بدورها، أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين بيانا وذلك بعد تشكيل لجنة لقراءة السيناريو لتعلن إدانتها للفيلم بصيغته الحالية وترفض محاولته تحريف التاريخ الأصيل للجغرافيا وللبلد .

كما ذكرت النقابة أنه ستتم مساءلة جميع من يشارك في الفيلم مع فرض عقوبات على من يقوم بذلك قد تصل حد الفصل من النقابة .

من جانبه، أكد مخرج الفيلم، محيي الدين قندور، أن قصة الفيلم خيالية ولا صلة لها برواية للمؤرخة، لويز ليجينز، التي ترى أن النبي موسى أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل جبل سيناء وأمضى معهم أربعين عاما قبل الانتقال إلى فلسطين .

وتدور أحداث الفيلم حول صبي من منطقة البتراء يعثر على حجر في البتراء عليها كتابات عبرية ثم يقوم ببيعها لعالم آثار أجنبي، ليتم تهريبها بعد ذلك .