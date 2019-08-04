» أحمد حلمى يكشف الستار عن برومو "خيال مآتة"

متابعات-علا خطاب
نشر الفنان أحمد حلمي الإعلان الدعائي الأول لفيلمه الجديد "خيال مآتة"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.
ونشر حلمي البرومو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "فيلم خيال مآتة- العيد الكبير 2019- أتمنى من كل قلبي أنه يعجبكوا- يا رب".
فيلم "خيال مآتة" يقوم ببطولته عدد من النجوم من بينهم أحمد حلمي ومنة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي لطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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