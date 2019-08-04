الملك سلمان أول من علق على توقيع وثيقة السودان.. ماذا قال؟

04 أغسطس 2019 - 01:41 م

تعتبر المملكة العربية السعودية أو من علق على توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، مرحبة بتلك الخطوة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الخطوة تمثل "نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان نحو الأمن والسلام والاستقرار"، منوها بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، والوسيط الأثيوبي عمر درير.

ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو.

وجاء التوقيع على إعلان دستوري اليوم الأحد ليمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس حسبما أكد الوسيط الأفريقي للسودان.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.