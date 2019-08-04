سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

04 أغسطس 2019 - 05:41 م

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم مسئوليته عن رسائل السب والقذف التى يتم إرسالها لبعض الأشخاص المرموقين من هاتفه المحمول، مؤكدًا أن هناك عصابة تقوم بانتحال صفته عن طريق استخدام رقم هاتفه.

وقال «مرتضى» فى تصريحات بثها الموقع الرسمى للزمالك: "فوجئت باستخدام برنامج يوجهون من خلاله الشتائم لكل البلد، وتم إرسال رسائل سب وقذف لفرج عامر وخالد الغندور ومكرم محمد أحمد وغيرهم على أساس إنها مرسلة من تليفونى المحمول".

أضاف رئيس القلعة البيضاء: "قدمت بلاغ للنائب العام بهذه الواقعة، وأناشد كل من وصلته رسالة تهديد أو سب وقذف منسوبة لتليفونى أن يتقدم ببلاغ فورًا، وخطورة الموضوع أنه يحدث فتنة فى البلد".

