وفاة فنان شاب شهير في حادث مروع

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العراق

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فنان شهير

سيف نبيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على نطاق واسع، صورًا للفنان سيف نبيل، يظهر فيها غارقا في الدماء التي على وجهه وقميصه، داخل سيارة، فيما قالوا إنه تعرض لحادث مروري، توفى على إثره.

لكن بعد كل هذه الضجة خرج الفنان العراقي اليوم الأحد، لينفي الأنباء المتواردة بشأن تعرضه لحادث مروري في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال نبيل عبر حسابه بانستجرام: آسف لانكم قلقتو عليه وأنا مثلكم صحيت من النوم لقيت صور متسربة من كواليس كليب كل يوم الك اشتاق شكرا يا أعز الناس.




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