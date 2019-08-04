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مانشستر سيتي بطلًا للدرع الخيرية على حساب ليفربول

الرياضة

مانشستر وليفربول
مانشستر وليفربول

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

ليفربول

صلاح

الدرع الخيرية

حصل فريق مانشستر سيتي على لقب بطولة كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي".

بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 قبل أن يتمكن جويل ماتيب من تسجيل هدف التعادل لنادي ليفربول في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي إنتهى وقتها الاصلي بالتعادل الايجابي 1/1.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول جاء كالتالي، برافو في حراسة المرمى، والكر، ستونز، أوتامندي، زينشينكو، رودري، سيلفا، دي بروين، ليروي ساني، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج.

أما تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي فجاء كالتالي، أليسون في حراسة المرمى، ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون، فابينهو، هيندرسون، فينالدوم، أوريجى، محمد صلاح، وفيرمينو.

وافتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود لاعبه السنغالى ساديو مانى الذي سينضم للتدريبات غداً بعد انتهاء الراحة السلبية التى استمرت 16 يوماً بناءً على قرار يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، عقب مشاركة اللاعب مع منتخب السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين، بجانب جيمس ميلنر للإصابة.

وأدار مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الحكم مارتن أتكينسون، ويعاونه كلاً من، شون ماسي إليس ودان كوك، والحكم الرابع ستيوارت أتويل، أما حكم الفيديو فهو أنتوني تايلور

الدرع الخيرية هى بطولة السوبر فى إنجلترا، وتجمع بطل الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وحامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفى حال فوز أحد الفرق بالدورى الإنجليزى والكأس معاً، فإن الفريق الذى احتل المركز الثانى فى الدورى يخوض اللقاء كطرف ثان.

وكان ليفربول احتل المركز الثانى فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 97 نقطة خلف مانشستر سيتي "البطل" بفارق نقطة واحدة.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم كانت الثانية التي تجمع بين الفريقين على ملعب "ويمبلي"، بعدما سبق وأن إلتقي الفريقان في نهائي بطولة كأس الرابطة عام 2016، والتي فاز بها مان سيتي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.


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