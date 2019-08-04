اندلاع حريق هائل في منى بمكة المكرمة

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اندلع حريق منذ قليل بمجموعة من المخيمات المجاورة لمستشفى القوات المسلحة، بمنطقة منى بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء للمنطقة للتعامل مع الحادث.

وقال مصدر مطلع، إن أكثر من 20 وحدة إطفاء عالية التجهيز انتقلت إلى موقع الحادث بالإضافة إلى المعدات المساندة الحريق وتمكنت من تطويق النيران وأن عمليات المكافحة مستمرة للسيطرة على الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الحادث لم يسفر عن وفيات، وجار التحقق من أسبابه.


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