«المسابقات» تعلن مواعيد مباريات كأس مصر

04 أغسطس 2019 - 06:48 م

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة كأس مصر والتي تنطلق بمباراة الأهلي أمام بيراميدز المتبقية من دور الـ 16 النهائي.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الأهلي أمام بيراميدز (الثامنة من مساء يوم السبت 17 أغسطس على ملعب برج العرب)

دور الـ 8

الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز أمام حرس الحدود (السادسة من مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس على ملعب برج العرب

الزمالك أمام مصر المقاصة (التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس بستاد السلام)

الدور قبل النهائي

الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري (السادسة من مساء يوم الأحد 1 سبتمبر بملعب الإسماعيلية)

الفائز من المباراة الأخرى أمام بتروجت (التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد 1 سبتمبر على ملعب برج العرب)