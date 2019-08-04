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كواليس جلسة رئيس الأهلي مع «عبد الحفيظ»

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عبد الحفيظ والخطيب
عبد الحفيظ والخطيب

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المصريون

الاهلى

الخطيب

عبد الحفيظ

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، على هامش مران الفريق، والمقام الآن على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث رئيس القلعة الحمراء مع عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة في بعض الأمور الخاصة بالفريق واستعداده للمرحلة المقبلة وحالة بعض اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بطل جنوب السودان "اطلع بره" يوم 11 أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


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