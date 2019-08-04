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بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وبرشلونة
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين آرسنال وبرشلونة.
شاهد المباراة من هنا..
فجر
03:45
شروق
05:18
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:53
عشاء
20:23