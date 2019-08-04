"الديهي": كلما زاد عدد السكان ارتفعت نسبة الفقر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور عمرو حسن، أعلن أن أعلى 10 محافظات خصوبة انجابية هما أكثر 10 محافظات فقرًا، متسائلًا: "هل هناك علاقة بين الفقر وكثرة الانجاب؟، مشددًا على أن هناك علاقة قوية بينهما.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن هناك علاقة طردية بين الفقر والزيادة السكانية، فكلما زاد عدد السكان ازدادت نسبة الفقر.

وتابع، أن الدولة ينبغي أن تتحمل دعم طفلين فقط، ومن ينجب أكثر من طفلين يتحمل مسئوليتهم هو، ولا تدعمهم الدولة، وأن تعطي حوافز لم ينجب طفلين فقط لضبط المنظومة السكانية، مشددًا على أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة لديكتاتورية بقرار يحمي المجتمع من نفسه، فالمجتمع عدو نفسه في الانجاب والتهرب من التعليم.

وأوضح "الديهي"، نسبة الأمية في مصر 26%، أي أن هناك 26 مليون مواطن مصري لا يجيد القراءة والكتابة، معقبًا: "دا رقم مخيف، ولا بد أن نبحث كيفية القضاء على الأمية حتى نستطيع زيادة الوعي وتحقيق التنمية، فالقضاء على الامية نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق التنمية".

وأكد "الديهي"، أن هناك ارتفاعًا في نسب الطلاق نتيجة ضعف الوعي، والأمية، وضعف التشريعات، متقدمًا بمقترح تشريعي بعدم قبول الزواج الثاني إلا بعد إقرار الزوج بعدم وجود قضايا معلقة لزوجته الأولى وأبنائه، ولا يتم قبول دعوى الخلع أثناء الحمل، وسوف يعد مقترحًا حول هذا الشأن.

وناشد "الديهي"، صناع الدراما بمعالجة المشكلات بأمور مطابقة للواقع، مؤكدًا أن ما حدث بمسلسل "عائلة الحج متولي لا يمت للواقع بصلة".