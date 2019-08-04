» الديهي عن الـ"مونوريل": سيحول أكتوبر لعاصمة سياحية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع مونوريل سيساهم في تحول منطقة أكتوبر والمتحف الكبير والأهرامات وأبو الهول والفنادق التاريخية الموجودة بها مع مطار سيفنكس الجديد لعاصمة مصر السياحية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، اجتمع مع الحكومة اليوم لبحث توطين صناعة النقل في مصر بدلًا من تجميعها مشيرًا إلى أن تجميع الصناعات لا يوطن الصناعة ولا ينقلها.

وتابع أن الرئيس خرج من اجتماع اليوم بالتوجيه بمواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التجميع لمرحلة التوطين، وهذا يساهم في تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، وانخفاض استيراد الدولة وزيادة الصادرات.

واستكمل "الديهي"، أن الرئيس اجتمع أيضًا مع رئيس الوزراء ووزير النقل والإسكان ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، لمناقشة مشروع مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

ولفت "الديهي"، إلى أن مصر تخطو خطوات غير تقليدية، موضحًا أن مشروع مونوريل سيساهم في تحول منطقة أكتوبر والمتحف الكبير والأهرامات وأبو الهول والفنادق التاريخية الموجودة بها مع مطار سيفنكس الجديد لعاصمة مصر السياحية، مثلما ستتحول القاهرة لعاصمة مصر التاريخية بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أن هذا التخطيط طويل الأجل، والنظرة بعيدة المدى تؤدي لإعادة تخطيط وتقسيم وتوجيه الميزات النسبية في جغرافية مصر، معقبًا: "لولا تدخل الرئيس مفيش حاجة هتحصل، واللي مش قادر يشتغل يتفضل يستأذن"، موضحًا أن الرئيس السيسي يرفع شعار" معندناش وقت نضيعه".