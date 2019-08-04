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أول ظهور لـ«هنا شيحة» بعد طلاقها من أحمد فلوكس

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هنا شيحة
هنا شيحة

محمد فضل- متابعات

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أول ظهور

هنا شيحة

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نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة جديدة لديها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التقطتها لصالح غلاف مجلة، وكانت أول صورة تقوم بنشرها بعد خبر انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس.

وتألقت الفنانة هنا شيحة في الصورة بعدسة المصور خالد فضة، مصور النجوم، وما ميزها ابتسامتها الجميلة، حيث ارتدت فستانا باللون السماوي الشفاف من الأكمام ومزين بصورة طفلين من الأمام بمنطقة الصدر.

وتركت هنا شيحة شعرها الأشقر الذي زاد من جمالها وأناقتها من أنامل "rafilotoma "، وأبرزت ملامحها من خلال وضعها المكياج الهادئ من خبيرة التجميل boubadiabmua .

يشار إلى أن هنا شيحة اختارت النصيب ليكون سببًا مقنعًا للانفصال، حتى أنها تحدثت عن أحمد فلوكس بإيجابية، وامتدحته خلال تسجيل صوتي منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هنا شيحة قالت نصًا في التسجيل الصوتي "مفيش نصيب وانفصلنا بكل هدوء، وأحمد راجل طيب وجدع ومحترم، لكننا اختلفنا في بعض الأمور، وانفصلنا بهدوء، وكل حاجة قسمة ونصيب، وبينا كل احترام ومودة".


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