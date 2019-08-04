«النقاز» يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

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الزمالك راحة من التدريبات

المصريون

الزمالك

النقاز

انتظم التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها.

وحصل النقاز، على راحة من المران لمدة 48 ساعة، وتواجد اليوم في مران الفريق.

وأدى الثنائي محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي، لاعبا الزمالك، تدريبات في صالة الجيمانزيوم في إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

فيما استمر محمود علاء، في الخضوع لتدريبات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.


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