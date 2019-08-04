  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:01 ص
بحث متقدم
الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" عن آخر تطورات مشروع "المونوريل"

حسن كامي

تطورات فحص مقتنيات مكتبة الفنان حسن كامي

أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلي»

حج أصغر بالبحر الأحمر.. أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلي»

أرشيفية

«الزواج الالكتروني» يفجر أزمة.. جدل أزهري – برلماني

الفنان عادل إمام مع الفنان عبدالرازق فوزي

وفاة الفنان عبدالرازق فوزي

باسم يوسف

سر علاقة ابنة شقيق "باسم يوسف" بتأهل مصر لكأس العالم

أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

تريكة وصلاح

رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

مرتضى منصور

سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»

مطار معيتيقة يعلن نجاة طائرة مدنية من قصف لقوات حفتر

عرب وعالم

طائرة حربية تقصف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس للمرة الثانية
طائرة حربية تقصف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس للمرة الثانية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الوفاق" الليبية تعلن قصف تمركزات لقوات حفتر في الجفرة

#

عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة

#

ليبيا.. حكومة «الوفاق» تعلن قصف مقر غرفة عمليات حفتر

#

رجل يصعد على جناح طائرة فى نيجيريا ويفزع الركاب

أعلن مطار "معيتيقة" الدولي بطرابلس نجاة طائرة مدنية، مساء الأحد، من قصف نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال المطار، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن طائرة "طيران البراق" (شرطة طيران ليبية خاصة) التي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار.
ونشرت الصفحة صورة للطائرة تظهر بالقرب منها دخانا متصاعدا ناجما عن القصف، الذي لم توضح طبيعته.
وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
والسبت، دعت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، دعت المبعوث الأممي غسان سلامة إلى زيارة مطار "معيتيقة"؛ لـ"التأكد من استخدامه للأغراض المدنية فقط"، على خلفية ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤخرا، بشأن "استخدام المطار لأغراض عسكرية". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة صادمة عن"القبة الحديدية"
» أعنف 10 حوادث إطلاق نار جماعي خلال 7 عقود ‎بأمريكا
» آمنه نصير تنفعل على الهواء بعد هذا الأمر الخطير
» "التموين" تكشف أسعار اللحوم والدواجن في العيد
» حماس تستنكر عدم إدراج إسرائيل في "قائمة العار"
» 10 ملايين إندونيسي يغرقون في الظلام
» مفاجأة.. شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه
» ذبح أسرة كاملة في عمان والشرطة تفجر مفاجأة
» صحيفة مُقربة من ريال مدريد تهاجم «صلاح»
» شاهد.. رسالة نارية من الجندي لـ «دعاة خلع الحجاب»
» الديهي عن الـ"مونوريل": سيحول أكتوبر لعاصمة سياحية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج