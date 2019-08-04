العراق ينفي علاقته بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الإيرانية

04 أغسطس 2019 - 11:30 م

نفى العراق، الأحد، علاقته بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، والتي قالت إنها عراقية وتحمل وقودا مهربا إلى دول عربية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن متحدث وزارة النفط، عاصم جهاد، أن «الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالميًا».

