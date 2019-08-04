» "التموين" تكشف أسعار اللحوم والدواجن في العيد

04 أغسطس 2019 - 11:30 م

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم عيد الأضحي المبارك وذلك عن طريق عقد عدد من التعاقدات مع دول المنشأه للحوم من أجود الأنواع من دول البرازيل والسودان "الكميات المعروضة تتواكب مع حجم الطلب الموجود في السوق".



وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN»، أن اللحوم السوداني تم طرح 13 ألف رأس بسعر 85 جنيه للكيلو، فيما سيتم طرح اللحوم البرازيلية بـ110 جنيه وتم طرح 160 رأس بما يعادل 50 طن، موضحا أنه سيتم طرح اللحوم الضئن السوداني المبرده 18.500 ذبيحه بما يعادل 140 طن وسعر الكيلو 95 جنيه.



وأكد «المتحدث باسم وزارة التموين» أن الوزارة ستطرح دواجن في حدود 2000 طن سعر الكيلو 37 جنيه وهي أسعار تقل عن سعر السوق من 15 لـ20% ويعكس الاهتمام المبكر للوزارة وزيادة المعروض من السلع ليتواكب مع حجم الطلب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 71 شادر في أكثر من 20 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

