تعليق ناري لـ"أديب" عن آخر تطورات مشروع "المونوريل"

04 أغسطس 2019 - 10:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يسمع عن تنفيذ مصر لمشروع "المونوريل" منذ أن كان في المرحلة الإبتدائية، منوهًا بأنه سيتم توقيع إنشاء المونوريل لأول مرة غدًا، واصفًا المشروع بـ "الجبار".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر في حاجة إلى وسائل نقل جماعي، حتى يترك المواطنون سيارتهم، موضحًا أن الشركة "بومباردييه" التي ستنفذ المونوريل في مصر مسئولة عن نقل نصف مليار مواطن على مستوى العالم يوميًا.



وثمن اختيار مصر لتلك الشركة لتنفيذ المشروع، حيث هناك مشروعات نقل لتلك الشركة في 60 دولة، معقبا: "شيىء جبار".













