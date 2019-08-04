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آمنه نصير تنفعل على الهواء بعد هذا الأمر الخطير

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آمنة نصير
آمنة نصير

المصريون ـ متابعات

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انتقدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، توثيق حالتي زواج إلكتروني لعروسين مسلمين، مشيرة إلى أن الزواج أو الميثاق الغليظ كما سماه المولى، سبحانه وتعالى، له أبعاد متعددة، منها العائلي والفقهي والنفسي والاجتماعي والعرفي، هدفها إعلاء الضوابط الشرعية والإعلان والرضا والشهود وولي الأمر، ومن خلال التوثيق الجديد ستتم إذابة ما اتفق عليه شرعًا.
وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن "الإلكترونيات إذا دخلت في هذه القضايا الإنسانية تمحق كل الضوابط، لذا لا أرحب بالزواج الإلكتروني؛ لأنه سيتم التلاعب به في العالم الفضائي، مضيفة: "أي ولد وبنت سيعيدون الزواج العرفي بأسوأ طريقة تحت مصطلح العقد الإلكتروني".
وتابعت: "إذا وجدت الضوابط الشرعية بوجود ولي الأمر، والشهود والإشهار، والشروط التي يجب أن يكون فيها القبول والإجابة، فنحن نرحب به".

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