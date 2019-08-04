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نائب ديمقراطي:

إرهاب أنصار سيادة العرق الأبيض بأمريكا خطر حقيقي

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حذر النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، آدم شيف، الأحد، من أن "الإرهاب الذي يمارسه متطرفو البيض خطر قائم وحقيقي".
وقال شيف وهو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، في تغريدات على تويتر: "إطلاق نار جماعي ثانٍ خلال 12 ساعة. أضف دايتون إلى القائمة البشعة".
وأضاف: "ليس علينا أن نعيش هكذا. لا نريد أن نترك إخواننا الأمريكيين يموتون هكذا".
وتابع متسائلا: "أقر مجلس النواب إصلاحات (لإنهاء) عنف الأسلحة ستساعد في إنهاء هذا الوباء. ماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك كي يعمل مجلس الشيوخ؟".
وأردف: "الحقيقة البشعة هي، أن إرهاب أنصار تفوق العرق الأبيض خطر حقيقي وحاضر".
وزاد: "عندما يستخدم الرئيس (دونالد ترامب)، وقادة آخرون (لم يسمهم) لغة عنصرية أو مهينة، لوصف المهاجرين والمسلمين على أنهم غزاة، فإن رجالا مسلحين غاضبين ومعزولين يستمعون ويتخذون إجراءات".
وفي سياق متصل، قال ترامب في تغريدة بتويتر: "سمحت بخفض الأعلام إلى نصف السارية في جميع مباني الحكومة الفيدرالية تكريمًا لضحايا المآسي في إل باسو بتكساس، ودايتون، أوهايو".
وأضاف: "سيجري خفض الأعلام في البيت الأبيض اليوم إلى الخميس 8 أغسطس. أنا وميلانيا نصلي من أجل كل أولئك الذين تضرروا جراء هذه الأعمال الشريرة التي لا توصف!".
يأتي هذا في أحد أكثر الأيام دموية في الولايات المتحدة حيث قتل 29 شخصا، وجرح العشرات في حوادث إطلاق نار متفرقة بولايات تكساس (جنوب) وأوهايو (شمال شرق)، وإلينوي (وسط غرب).
فبعد ساعات من مقتل 20 شخصا، وإصابة 26 آخرين بجروح، في إطلاق نار جماعي بمدينة إل باسو، في تكساس، قتل مسلح 9 آخرين بمدينة "دايتون" في أوهايو، وأصاب 16 آخرين.
وفي اليوم نفسه أصاب مسلح يستقل سيارة 7 أشخاص أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو في إلينوي، وبعد ساعتين وقع حادث إطلاق نار منفصل بعد على بعد عدة مبان من مكان إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة اثنين آخرين بجروح. -

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