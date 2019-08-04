» صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة صادمة عن"القبة الحديدية"

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القبة الحديدية
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قال صحفي إسرائيلي، إن 30 جنديا إسرائيليا أصيبوا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية.
وقال الصحفي "آدم شافير"، والذي يعمل في القناة (13) الخاصة، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": حسب معلومات أولية، أصيب 30 جنديا بالسرطان، معظمهم يعملون في نظام القبة الحديدية".
وأضاف: "يطالب الجنود المصابون بفحص فيما إذا كانت هناك علاقة بين خدمتهم في القبة الحديدية وإصابتهم بمرض السرطان".
ولم يرد بيان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن الموضوع، كما لم تنشر القناة (13) شيئا بخصوصه أيضا.
وتعتبر منظومة "القبة الحديدية" منظومة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة المدى. -

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