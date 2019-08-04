  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:35 ص
بحث متقدم
معهد الأورام

مصرع 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام

معهد الأورام

رئيس جامعة القاهرة يكشف أسباب الانفجار بمحيط معهد الأورام

أحمد و زينب

أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" عن آخر تطورات مشروع "المونوريل"

أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلي»

حج أصغر بالبحر الأحمر.. أسرار رحلة «أبو الحسن الشاذلي»

أرشيفية

«الزواج الالكتروني» يفجر أزمة.. جدل أزهري – برلماني

باسم يوسف

سر علاقة ابنة شقيق "باسم يوسف" بتأهل مصر لكأس العالم

أرشيفية

تسريب فيديو إباحي لطبيب مع ممرضة.. والأخيرة: كان مخدرني

تريكة وصلاح

رد مفاجئ من «أبوتريكة» على مهاجمي «صلاح»

يكشفها الطبيب المعالج..

بالفيديو: الحقيقة الكاملة وراء مرض ريهام سعيد

آخر الأخبار

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تكشف تفاصيل مُفزعة عن مرضها:«لو عطست مناخيري هتقع»

#

تعليق مفاجيء من ريهام سعيد على وفاة الفيشاوي: أنا خايفة

#

تسجيل صوتي لريهام سعيد: "وشي موقعش"

#

شقيقة ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن حقيقة مرض أختها

قال د.حسام فوده، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية ريهام سعيد في العيادة، احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعض الكشوف والجراحات لتبين وضعها الصحي الحقيقي، مشيرا  إلى أن الأنف كان ممتلئًا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهما على حياتها.
وأضاف فوده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام سعيد" في برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، اليوم الأحد، أن تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت إصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، مما دفعه إلى إخضاعها لجرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم تكن كافية وأصيبت بالتهاب آخر دفعها لدخول غرفة العمليات على الفور.
وتابع: "ريهام سعيد أوقفت العلاج لفترة من الوقت حتى تتمكن من إذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن حالة ريهام كانت خطيرة للغاية ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، مما يشوه شكل الوجه تماما، حيث كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.
وأوضح فوده، أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وجازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدلًا من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية لافتا إلى أن تلك الخطوة مثلت خطرا على حياتها، نظرًا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، حيث لم يتعدَ احتمال بقائها على الحياة أكثر من 1%.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة القاهرة تصدر بيان عاجل بشأن مرضى معهد الأورام
» شاهد.. اللقطات الأولي لانفجار بمحيط معهد الأورام
» جامعة القاهرة تكشف حقيقة الانفجار داخل معهد الأورام
» صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة صادمة عن"القبة الحديدية"
» أعنف 10 حوادث إطلاق نار جماعي خلال 7 عقود ‎بأمريكا
» سب مسئولين كبار من هاتف «مرتضى منصور»
» آمنه نصير تنفعل على الهواء بعد هذا الأمر الخطير
» "التموين" تكشف أسعار اللحوم والدواجن في العيد
» تطورات فحص مقتنيات مكتبة الفنان حسن كامي
» مفاجأة.. شقيقة منفذ إطلاق النار في أوهايو من بين ضحاياه
» وفاة الفنان عبدالرازق فوزي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج