أرقام صادمة لأرباح أحمد حسن و زينب من اليوتيوب

كشف الإعلامي حسام حداد عن أن أرباح الزوجين أحمد حسن وزينب من موقع اليوتيوب قد تصل إلى 5.2 مليون دولار سنويًا.
وأضاف "حداد" خلال برنامجه "أونلاين" الذي يقدمه على قناة إكسترا نيوز، إنه استخدم برنامج "سوشيال بليد" لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أرباح أحمد وزينب من اليوتيوب، موضحًا أن الأرقام "تخض" حيث أن عدد المشتركين في القناة تخطى 3 مليون شخص.
وتابع أن إجمالي عدد المشاهدات للقناة أكثر من 380 مليون مشاهدة، ومتوسط الأرباح الشهرية تبدأ من 27 ألف دولار وتصل إلى 5 مليون دولار سنويًا في الحالة القصوى من المشاهدة، موضحًا أن المتوسط اليومي كان بين 455 دولار إلى 11 ألف دولار وذلك قبل ولادة ابنتهما ثم تحول إلى 700 دولار وقد يصل إلى 19 ألف دولار كحد أقصى.