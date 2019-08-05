قتلى ومصابين في حريق هائل بمحيط معهد الأورام

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق نتيجة لانفجار أسطوانة أكسجين، داخل معهد أورام المنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق.

وأخطرت الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء لمكان الحادث مع عدد من القيادات الأمنية، وتم إخطار المعمل الجنائي وأجهزة البحث لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ اللازم، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.