» جامعة القاهرة تكشف حقيقة الانفجار داخل معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 12:42 ص

أكد المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة، أن المعلومات المبدئية أن الانفجار خارج المعهد القومي للأورام التابع للجامعة، وأنه لا صحة لحدوث أي انفجارات داخل المعهد.

