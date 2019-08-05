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معهد الأورام

مصرع 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام

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مصرع 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث معهد الأورام

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معهد الأورام
معهد الأورام

المصريون ـ متابعات

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أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.
وتعقد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، تعقد مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.
وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.
وكانت سيارة قد انفجرت أمام معهد الأورام القومي بالمنيل، مساء الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
وطال الانفجار عدة سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما جرى إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.
وانتقلت قوات من مديرية أمن القاهرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين، بينما أغلقت قوات المرور الشوارع المؤدية إلى موقع الانفجار.

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