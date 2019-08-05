» جامعة القاهرة تصدر بيان عاجل بشأن مرضى معهد الأورام

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أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيرًا إلى أن آثارالحريق الضخم الذى اندلع خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.
وأشار بيان المكتب إلى أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس، الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.
وأضاف البيان أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى.
وأضاف أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات، كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.
كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، كما انتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى.
وأهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم أو محاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.
ولفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري إخلاء جزء المرضى لدواع الاطمئنان عليهم.

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