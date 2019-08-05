أول تعليق من محمد صلاح على حادث انفجار المنيل

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المصريون ـ متابعات

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علق نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، على حادث انفجار المنيل بمحيط معهد الأورام، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر».
وقال «صلاح» في تغريدته: «كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام».
وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

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