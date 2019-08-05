شهود عيان يفجرون مفاجآت عن انفجار معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 05:48 ص

كشف شهود عيان عددا من المفاجآت بخصوص انفجار معهد الأورام والمشاهد الصعبة التي رأوها.



بقايا زجاج مُحطم، بعض الأشجار المقطوعة، وزحام يغطي المياه الموجودة إثر الإطفاء، وبقايا حطام من واجهة مبنى معهد الأورام، هو المشهد أمام المعهد، الذي شهد محيطه انفجارا مدويًا، مساء أمس.

وقال إسلام علي، سايس بأحد الجراجات بشارع قصر العيني، وأحد شهود العيان على انفجار معهد للأورام، إن الحادث وقع في حوالي الساعه 11 مساءً.



وأضاف إسلام في تصريح صحفي أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارات أمام المعهد وتسببت في تهشم السيارات حولها في الشارع، كما تسبب الانفجار فى تهشم زجاج معهد الأورام "حسب الوطن"



كما أشار أحمد عبد القوي، عامل بالجراج المجاور لمبنى المعهد، إلى أنه فور سماعه صوت الانفجار، هرول سريعا إلى هناك، ليجد مشهدا مهولا على حد وصفه.. "شوفت واحدة ست محروقة تحت عربية، وعربيات واقفة على جنب صحابها ملهمش ذنب اتكسرت وناس كتير ميتة".



لم يتمكن عبد القوي ومن معه من السيطرة على الحريق برغم محاولاتهم المستميتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حسبما قال، "مفيش أنابيب أكسجين فرقعت، ميكروباص ماشي عكس هو اللي تسبب في الانفجار، وفضل واقف زي ما هو بعد ما اتفحم".





وأصيب "عبد القوي" صاحب الـ22 عاما، وغيره من الأشخاص الذين حاولوا إنقاذ الموقف إثر الانفجار ببعض الشظيات النارية في القدم واليد.. "وأنا بجري كنت بحس بحاجات غريبة بتلسع في جسمي ولقيتها سايبة علامات".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليا لاحتواء الأمر.