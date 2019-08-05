الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمه الكبير: شوفلك نادي تاني

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محمود الخطيب
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أبو المعاطي زكي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قرار غير معلن من إدارة الأهلي بالاستغناء عن هداف الفريق السابق مؤمن زكريا.

وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "خدوها مني .. مؤمن زكريا برة النادي الأهلي .. امبارح كتب تغريدة ومذكرش فيها النادي الأهلي وعامل مشاكل بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية".

وأضاف: "الإدارة بدأت توصله رسايل وتقوله شوفلك نادي تاني يا مؤمن .. وبدأت الهمهمات تكبر حوالين الموضوع وبأكدلكم أن وجوده في الأهلي حاليا صعب".

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