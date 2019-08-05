» الأهلي يتفاوض مع نجم الترجي التونسي

05 أغسطس 2019 - 07:31 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في مفاوضات مع مسؤولي الترجي التونسي للحصول على أحد لاعبيهم.



وقال "زكي" : "النادي الأهلي عايز مهاجم وبخاصة في ظل رغبة لاسارتي في رحيل أجايي فضلا عن المستوى غير المقنع لأزارو".



وأضاف: "النادي الأهلي تفاوض مع الترجي للحصول على خدمات طه ياسين الخنيسي .. أو صانع ألعابه الجزائري يوسف البلايلي".



وأضاف: "لكن الأهلي مهتم بالخنيسي أكتر لأنه مهاجم صريح .. وعايز وليد أزارو يخش في الصفقة لأن الأهلي يأس يجيله عرض بعد الموسم اللي فات .. من يوم ما قطع الفانلة وهي مش ماشية معاه".



