» جد طفلة التعذيب: أبوها اللي هو ابني مش راجل ومعرفتش أربيه

05 أغسطس 2019 - 08:02 ص

كشف رضا السعدني - جد الطفلة التي تعرضت للتعذيب بدمياط - تفاصيل جديدة عن الحادث ، مؤكدا أن الطفلة تتعرض للتعذيب على يد زوجة أبيها منذ فترة وأ الإصابات التي ظهرت بجسدها ليست وليدة اللحظة.



وقال في مداخلة عبر برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "مرات أبوها بتعذبها عشان عايزاها تمسح الشقة وتسغل المواعين".



وأضاف: "أبوها معندوش رحمة وكان ساكت على التعذيب اللي بيحصلها .. هو صحيح ابني لكنه مش راجل وأنا معرفتش أربيه بس الأيام هتربيه".



