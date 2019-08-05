  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

معهد الأورام

أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

معهد الاورام

مأساة.. زفة عروسة تحولت لـ"مأتم" في انفجار معهد الأورام

طفلة

مفاجأة صادمة بقضية تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها

حادث معهد الاورام

صور صادمة.. كيف أصبح معهد الأورام من الداخل بعد الحريق؟

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

ولي العهد السعودي

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

معهد الاورام

تفاصيل جديدة عن انفجار معهد الأورام

ارشيف

مرشحة إخوانية تظهر بملابس فاضحة بدولة عربية

ورش تدريبية بـ"القوى العاملة" للعمل بالبترول

«القوى العاملة» إجازة عيد الأضحى 3 أيام بأجر كامل

الصحة 19 حالة وفاة حصيلة أولية لانفجار معهد الأورام

آخر الأخبار

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل

#

تعليق غير متوقع من شريف عامر على انفجار معهد الأورام

#

شهود عيان يفجرون مفاجآت عن انفجار معهد الأورام

#

وزيرة الصحة: مصرع وإصابة 49 في حادث محيط معهد الأورام

انفجار

الصحة

معهد الأاورام

ارتفع عدد ضحايا معهد الأورام لـ 19 حالة وفاة، و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء.

وأوضحت وزارة  الصحة فى بيان أن هناك من 3 إلى 4 حالات حرجة بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، فيما تنوعت باقى الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وقررت الوزارة إجلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وإحالة 30 منهم إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلى مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذى وقع أمام المعهد بمنطقة القصر العيني وسط القاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تفرج عن ألف سجين
» ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة
» لعقها كلبها.. وتفقد أطرافها الأربعة
» مفاجأة.. لاعب كرة سلة أمريكى "حامل"
» معسكر مغلق لـ «ذئاب الجبل»
» رانيا يوسف تظهر بالنقاب بشكل مفاجيء
» البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل
» جد طفلة التعذيب: أبوها اللي هو ابني مش راجل ومعرفتش أربيه
» فنانة شهيرة: لن أخلع الحجاب ولو أصروا على ذلك سأعتزل الفن
» الأهلي يتفاوض مع نجم الترجي التونسي
» تعليق ناري من تركي آل الشيخ على انفجار معهد الأورام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج