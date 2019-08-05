الصحة 19 حالة وفاة حصيلة أولية لانفجار معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 09:26 ص

ارتفع عدد ضحايا معهد الأورام لـ 19 حالة وفاة، و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان أن هناك من 3 إلى 4 حالات حرجة بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، فيما تنوعت باقى الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.

وقررت الوزارة إجلاء 54 حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وإحالة 30 منهم إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلى مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذى وقع أمام المعهد بمنطقة القصر العيني وسط القاهرة.