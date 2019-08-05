«القوى العاملة» إجازة عيد الأضحى 3 أيام بأجر كامل

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قطاع خاص

القوي العاملة

أجازة

عيد اضحي

أعلنت وزارة القوى العاملة، إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطات الخاص كالأتى "وقفة عرفات" وأول وثانى أيام العيد، إجازة بأجر كامل.

وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

وأوضحت الوزارة إن ذلك يأتى إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل، وأنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.


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