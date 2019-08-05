لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

05 أغسطس 2019 - 10:12 ص

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالبعد عمن وصفهم بـ"متبعين الشهوات" ودعاة خلع الحجاب.



واستشهد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الأحد، بقول الله تعالى:"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما".



وتابع: "لو مش عارف تضبط شهواتك، وأوقاتك أو تمسك لسانك، صوم اعتكف، ولو مش هتعمل كدا يبقي ما تزعلوش على حد من بتوع الشهوات اللي هما اللهم احفظنا ذكرهم الله في سورة النساء".

