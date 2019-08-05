  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

معهد الأورام

أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

معهد الاورام

مأساة.. زفة عروسة تحولت لـ"مأتم" في انفجار معهد الأورام

طفلة

مفاجأة صادمة بقضية تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها

حادث معهد الاورام

صور صادمة.. كيف أصبح معهد الأورام من الداخل بعد الحريق؟

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

ولي العهد السعودي

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

معهد الاورام

تفاصيل جديدة عن انفجار معهد الأورام

ارشيف

مرشحة إخوانية تظهر بملابس فاضحة بدولة عربية

ورش تدريبية بـ"القوى العاملة" للعمل بالبترول

«القوى العاملة» إجازة عيد الأضحى 3 أيام بأجر كامل

لعقها كلبها.. وتفقد أطرافها الأربعة

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

"الإمارات" كلمة السر.. قاتل زوجته وأولاده يروي تفاصيل الجريمة

#

امرأة تفض عراكًا بين كلبين تكتشف صدمة

كلب

تفقد

تقبيل

اطراف

تسبب تقبيل إحدى السيدات وتدعى ماري تيرنر لكلبها، لالتقاطها عدوى حادة تسببها بكتيريا تسمىcapnocytophaga canimorsus، رجح الأطباء انتقالها إليها عبر جرح صغير لعقه كلبها.

فبعد أسبوع كامل وهي طريحة الفراش، توصل الأطباء المعالجون لها لهذا التشخيص بسبب تقبيل كلبها.

جاء ذلك بعدما شعرت فجأة أثناء عملها بألم فى الظهر وغثيان، فأخذت إذنا بالعودة إلى منزلها في مقاطعة ستارك بولاية أوهايو الأمريكية، وبعد أيام من عودتها من عطلة مع عائلتها في دولة الدومينيكان، التي تتقاسم جزيرة إسبانيولا مع هايتي في الكاريبي.

لكن حالها لم يتحسن، بل ازداد سوءًا بعد ارتفاع درجة حرارتها، ثم انخفاضها بشكل مفاجئ.

خلال تلك الأيام كان حال تيرنر يتدهور بشدة، وفي اليوم التاسع اضطر الأطباء إلى إدخالها قسم العناية المركزة وهي في حالة هزيلة، وسرعان ما فقدت الوعي بعد ذلك بفترة قصيرة، حسب طبيبتها المعالجة مارغريت كوبي، مديرة الأمراض المعدية بمستشفى أولتمان في أوهايو.

تحوّل لون جسم تيرنر إلى أحمر أرجواني ثم تطور الأمر إلى غرغرينا، وهي حالة موت أنسجة في الجسم وتؤثر عادة على الأطراف ما قد يستدعي إجراء عمليات ترميمية أو حتى البتر.

تقول الطبيبة كوبي إن العدوى انتقلت إلى أنف تيرنر وأذنيها وساقيها ووجهها، مضيفة أنها "لم تفقد جزءا من وجهها، لكن أطرافها بحاجة إلى عمليات جراحية.. كانت قريبة من الموت".

أسرة تيرنر لم تصدق ما حدث، وسعت إلى استشارة طبية ثانية، لكن من دون جدوى.

خضعت تيرنر لثماني عمليات جراحية وبترت ساقاها ويداها، وتعمل الآن مع الأطباء لتجهيز أطراف صناعية.

تنتقل capnocytophaga canimorsus إلى الأشخاص من القطط والكلاب عبر العض أو لعق الجروح المفتوحة، لكنها نادرا ما تسبب إصابة لدى البشر، باستثناء من يعانون من ضعف في المناعة، حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

اللافت أن تيرنر، قالت إنها لا تنوي الانفصال عن كلبيها بل طلبت من الأطباء السماح لهما بزيارتها خلال فترة الاستشفاء. وتابعت "إنهما يضفيان ابتسامة على وجهي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تفرج عن ألف سجين
» ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة
» لعقها كلبها.. وتفقد أطرافها الأربعة
» مفاجأة.. لاعب كرة سلة أمريكى "حامل"
» معسكر مغلق لـ «ذئاب الجبل»
» رانيا يوسف تظهر بالنقاب بشكل مفاجيء
» البحث عن ضحايا لانفجار معهد الأورام بمياه النيل
» جد طفلة التعذيب: أبوها اللي هو ابني مش راجل ومعرفتش أربيه
» فنانة شهيرة: لن أخلع الحجاب ولو أصروا على ذلك سأعتزل الفن
» الأهلي يتفاوض مع نجم الترجي التونسي
» تعليق ناري من تركي آل الشيخ على انفجار معهد الأورام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج