مأساة.. زفة عروسة تحولت لـ"مأتم" في انفجار معهد الأورام

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متابعات - أمينة عبد العال

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وزيرة الصحة

النائب العام

معهد الأورام

زفة عروسة

لم يكن يتصور العروسان أن يتحول زفافهما إلى مأتم وأن تتحول الزغاريد إلى نحيب ولطم علي الأوجه، وبدلا من أن يزف العروسان إلي بيتهما الجديد زفيا إلى رحمة الله، وذلك بالتزامن مع مرور زفتهما بجوار معهد الأورام في المنيل وقت الانفجار.

وأكد مصدر بهيئة الإسعاف في تصريحات إعلامية أن غالبية المصابين في الحادث هم من زوار معهد الأورام، بالإضافة إلى عدد من الأهالي كانوا مشاركين في زفة عروسين بمحيط الحادث.

كما قال أحد شهود العيان في تصريحات صحفية، إن زوجين حديثين قد لقيا مصرعهما، فيما توفي طفل آخر جراء الحادث، وذلك بعد اشتعال النيران في السيارة التي كانت تقلهما عندما وقع الحادث.

يذكر أن  انفجارا ضخما وقع أمام المعهد القومي للأورام، هز منطقة المنيل ليلة أمس، وأسفر عن 19 قتيلا، و32 جريحا حتى الأن.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد، قد أعلنت احتمالية العثور على جثث في مياه نهر النيل، مضيفة أنه تم إرسال المصابين جراء الحادث إلى عدد من المستشفيات.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية إلى وجود "كيس أشلاء" يبدو أنه لجثث لم يتم التعرف عليها، فيما لا يزال البحث جاريا عن جثامين أخرى.

وأضافت أن معهد الأورام تم إخلاؤه وتحويل جميع مرضاه إلى مستشفيات أخرى.


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