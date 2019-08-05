» ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة

فجر المخرج السوري، صفوان نعمو، مفاجآت من العيار الثقيل، بشأن حادثة تهديده واختطافه من قبل النجمة السورية، جومانة مراد وزوجها في مصر، حيث أوضح أنه تم الاعتداء عليه هو ورققيه من قبل زوجها في فيلا تابعة لهم .

وقال "نعمو" : "في عام 2016 تم عرض مسلسل مدرسة الحب وحقق نجاحا كبيرا، وانضمت الممثلة جومانة مراد للمسلسل في 2017، على أن تشارك في الجزء الثالث والرابع وتم الإتفاق معها هي والسيد ربيع بسيسو وتمت الشراكة بين الثلاث أطراف، وبعد تصوير 12 حلقة من العمل، قال ربيع بسيسو وجومانة إن هناك شريكا ثالثا سيشتري حصة من هذا العمل دون أن يظهر بالصورة، وسيغطي الإنتاج عن طريقهما".

وتابع بقوله: "بعد مشددات بيني وبين جومانة تم توقيف التصوير لمدة شهر، بعدها اقترحت جومانة وزوجها أن يستكمل التصوير في مصر، وبعد تجهيز الأوراق الخاصة بالسفر، فضل صفوان أن يظل موجودًا في دبي لكي يستكمل مونتاج الحلقات، واقترح على أمير نعمو أن يتوجه مع جومانة وزوجها إلى مصر. وعندما وصل أمير إلى القاهرة، حدث خلاف مع جومانة وزوجها بسبب عدم وجود صفوان وأصرا على تواجده هو أيضًا بمصر".

وأضاف أنه "توجه بالفعل صفوان إلى مصر يوم 18 ديسمبر عام 2017 ، وعندها دعته جومانة وزوجها على العشاء بالفورسيزون، وعندما وصل قالت جومانة لزوجها أن يأخذهم إلى فيلا خاصة بها وهي ستلحق بهم بعد أن تنتهي من تسجيل حوار صحفي، وبالفعل توجه صفوان وأمير مع ربيع بسيسو للفيلا وبعدها تم الإعتداء عليهم من أشخاص بداخلها بأمر من زوجها تحت تهديد السلاح".

وأردف: "بعد ذلك وتحت تهديد السلاح طلب أحدهم من أمير أن يخبر زوجته بتسليم دفتر الشيكات الخاص به لأحد الأشخاص كان متواجد تحت منزله ويدعى هشام عامر وهو سوري الجنسية، وتم اجبارهم على الإمضاء على وثيقة مزورة تتعلق بالتزوير المادي تحت تهديد السلاح واستغلها الثنائي جومانة وزوجها وقاما بتقديمها لمحكمة واحدة للقضاء السوري وتراجعا عن تقديمها لباقي المحاكم".

وتابع: "كما طلبوا منهم أن يسلموا جهاز المونتاج الخاص بالحلقات، وعندما اتصل صفوان وأمير بالشخص المسؤول عندهم عن الجهاز كان هاتفه مغلقًا، ولذلك قام ربيع مع هؤلاء الأشخاص بسرقة جواز السفر الخاص بهما وقاما بأخذهما إلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وتركوهما".

وأشار صفوان إلى "أنهما أرادا أن يحررا محضرا ضد جومانة وزوجها بالتخطيط لخطفهما وتهديدهما تحت السلاح ولكن نصحهما مدير الإنتاج محمد عبد الحفيظ بعدم فعل ذلك لأن جومانة لها معارف كثيرة بالقاهرة".