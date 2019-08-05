» عمرو دياب يعلق على حريق معهد الأورام

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متابعات- الدويني فولي
خالص عزائي لأسر ضحايا أنفجار #معهد_الاورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين.
— Amr Diab (@amrdiab) August 5, 2019
خالص عزائي لأسر ضحايا أنفجار #معهد_الاورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين.
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