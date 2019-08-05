» عمرو دياب يعلق على حريق معهد الأورام

05 أغسطس 2019 - 11:53 ص

نعى الفنان عمرو دياب، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي توفي فيه 19 شخصا وسط سقوط عشرات المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، وذلك في غريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وعن حادث معهد الأورام كتب عمرو دياب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: خالص عزائي لأسر ضحايا انفجار #معهد_الأورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين”.



