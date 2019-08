حالة من الجدل أثارها وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وحضن حاجة نيوزيلندية مسنة وقبل رأسها.





Saudi minister of Islamic Affairs trying to calm down a woman pilgrim crying in Mecca, may be many see it a human touch but it also symbolizes a new era back to Islamic moderation in Saudi Arabia



#وزير_الشوون_الاسلاميه pic.twitter.com/P2PGyn8CHg