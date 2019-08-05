  • الإثنين 05 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
سعدالدين الهلالي

فتوى غريبة من سعد الهلالي بشأن الاشتراك في الأضحية

شريف مدكور

شريف مدكور يبكى متابعيه: "شعري بيقع"

معهد الاورام

5 مشاهد لانفجار معهد الأورام لن تمحيها الذاكرة

الحرم المكي

شاهد.. ضجة بالسعودية بسبب ما قام به وزير بالحرم

مدبولى

أول تحرك من «الوزراء» تجاه انفجار معهد الأورام

فاروق الفيشاوي

أحمد الفيشاوي ينشر رسالة من والده الراحل

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

لو مش عارف تضبط شهواتك اعمل اللي هقولك عليه

معهد الأورام

أول إجراء للنيابة تجاه انفجار معهد الأورام

معهد الاورام

مأساة.. زفة عروسة تحولت لـ"مأتم" في انفجار معهد الأورام

طفلة

مفاجأة صادمة بقضية تعذيب طفلة علي يد زوجة والدها

شريف مدكور يبكى متابعيه: "شعري بيقع"

الصفحة الأخيرة

شريف مدكور
شريف مدكور

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شريف مدكور لمتابع: أمك معرفتش تربيك

#

تعليق ناري من شريف مدكور على ما حدث بجنازة فاروق الفيشاوي

#

شريف مدكور ينشر صورة صادمة أثناء تلقيه جلسة كيماوي

#

طبيب شريف مدكور يفجر مفاجأة كبرى عن مرضه بالسرطان

نشر الإعلامي شريف مدكور مقطع فيديو عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، أعلن فيه تفاصيل جديدة بشأن رحلة علاجه من مرض السرطان، وتلقيه العلاج بالكيماوي.

وقال "شريف" في الفيديو إنه "يتلقى العلاج الكيماوي بإحدى العيادات الخاصة في شارع التحرير بالدقي".

ووجه شريف نصيحة لمن يتلقون علاج الكيماوي بأخذ نوع من الدواء لعلاج القيء بعد جلسة الكيماوي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الدواء مرتفعة، لكنه يقلل الشعور بالتعب عقب الجلسة.

وأكد شريف أن شعره بدأ يتساقط بنسبة وصلت إلى 25%، ولابد أن يحلق الشعر بماكينة كهربائية قبل أن يتساقط حتى لا يشعر بالرهبة أثناء التساقط، لافتًا إلى أنه يستخدم نوعًا مرتفعَ الثمن من الشامبو يقوي جذور الشعر ويقلل من تساقطه.

وخضع شريف مدكور لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم، مايو الماضي، عقب اكتشافه الإصابة بسرطان القولون، وظل محجوزًا داخل المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية، وخرج بعدها وعاد مجددًا إلى برنامجه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الوفد» يفصل "البدوي" من عضوية الحزب
» المالية تزف بشرى سارة للمتعاملين مع الجمارك
» بسبب عادل إمام.. فنانة شهيرة كادت تنفصل عن زوجها
» الأهلي ينعي ضحايا معهد الأورام
» عمرو دياب يعلق على حريق معهد الأورام
» "النزاهة" تستعيد مليار دولار لخزينة دولة عربية
» الإمارات تفرج عن ألف سجين
» ممثلة شهيرة متورطة فى عملية خطف وتهديد وسرقة
» لعقها كلبها.. وتفقد أطرافها الأربعة
» مفاجأة.. لاعب كرة سلة أمريكى "حامل"
» معسكر مغلق لـ «ذئاب الجبل»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج