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هيفاء وهبي تصدم متابعيها بعد استقالة مدير أعمالها

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

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صدمت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" بنشر صورة بإطلالة غير متوقعة لها.

وبدت في الصورة وهي تمسك جانبي شعرها بيدها وكأنه كان يغطي وجهها وهي تبعده عنه.

واللافت أنها ألغت خاصية التعليقات رغم أن الصورة حققت أكثر من 71 ألف إعجاب، إلا أن المتابعين تمكنوا من التعليق على الصورة من خلال الحسابات التي أعادت نشرها على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويأتي هذا على خلفية الضجة التي أثارها مدير أعمالها محمد وزيري في وقت سابق بعد تعرضه لهجوم من قبل جمهورها بسبب انتقاده لفرقة مشروع ليلى.

وغرد عبر حسابه على "تويتر": "هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وأضاف: "وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وتابع: "وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

واختتم بإعلان استقالته من العمل معها وكتب: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".


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