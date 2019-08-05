10 آلاف مُشجع فى مباراة الأهلي أمام «اطلع برة»

05 أغسطس 2019 - 04:35 م

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مُشجع فى مباراة الفريق الأحمر أمام “اطلع برة” بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن مباراة الأهلي و"اطلع برة" ستُقام يوم 11 أغسطس الجاري باستاد الجيش ببرج العرب بعدما أتفق الاهلي مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.

وجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التى تقوم بها فى سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ على أمنها، مؤكدا ثقته الكبيرة بوعي جماهير النادي وتشجعيها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب.