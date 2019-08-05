برلماني: الرئيس حريص على رفع الوعى لدى الشباب

05 أغسطس 2019 - 05:08 م

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى السابع للشباب يعد من أقوى المؤتمرات، لتضمنها نموذج محاكاة الدولة المصرية الذى تم إعداده فى هذه الدورة باحترافية شديدة.

وأشار الفقى، فى تصريح له، إلى أن تناول المؤتمر لعدة أزمات وقرارات هامة اتخدتها الدولة مؤخرا بشفافية تامة ساهم فى زيادة الوعى لدى الشباب وإزالة أى لبس لدى عموم المصريين، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على رفع الوعى لدى الشباب المصرى عبر عقد لقاءات مباشرة وفتح قنوات إتصال معهم.

وأضاف النائب عصام الفقى، أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتأهيل الشباب سواء السياسيين أو التكنوقراط تمهيدا لتمكينهم فى المستقبل القريب، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى عناية قصوى للشباب المصرى بمختلف فئاته منذ توليه المسؤلية.



