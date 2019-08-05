موظف سابق بالقصر الرئاسي يترشح للرئاسة التونسية

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الانتخابات الرئاسية

تونس

انتخابات تونس

تواصل هيئة الانتخابات التونسية، استقبال ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي انطلقت منذ الجمعة 2 أغسطس 2019، وتتواصل إلى تاريخ 9 أغسطس.

وجاء ضمن المتقدمين للترشح على منصب الرئيس، عمارة سعد اللاوي بالعباس، الموظف السابق بالقصر الرئاسي، مطلب ترشحه للرئاسية، متعهدا بإنقاذ البلاد وضمان الحرية وتوفير مواطن شغل للشباب في جميع الولايات.

وأعلن أنّ برنامجه الانتخابي اجتماعي بامتياز مع العمل على الرفع من القدرات الاقتصادية، مشيرًا إلى عدم تقديمه التزكيات النيابية أو الشعبية ضمن ملف ترشحه.

وقام عبد الحميد عمار الفنان التشكيلي التونسي، اليوم الاثنين 5 أغسطس، بإيداع مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في منطقة البحيرة.

وقام لزهر غزلاني أصيل ولاية القصرين، بإيداع ملف ترشحه منقوصًا من بعض الوثائق والشروط الضرورية، وتعهد المترشح وهو مختص في علم الاجتماع، باستكمال جميع الوثائق خلال الأسبوع الجاري.

وفى هذا الإطار أيضا تحول خالد القلعى موظف في القطاع الخاص وناشط فى المجمع المدنى إلى المقر المركزي لهيئة الانتخابات بالبحيرة، حيث قام بإيداع ملف ترشحه للرئاسية منقوصا من عدة شروط أبرزها مبلغ الضمان والتزكيات الشعبية.

وأعلن بالمناسبة أن برنامجه الانتخابى يرتكز على خصخصة كامل القطاع العمومى والتقليص فى عدد الموظفين، مضيفا أن حظوظه وافرة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

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